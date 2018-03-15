РИАМО – 15 мар. Разметки разных цветов появятся на дорогах России с 1 июня текущего года, желтая разметка обозначит участки, где запрещен обгон, а синяя будет на перекрестках, сообщает в четверг газета «Коммерсант».

«Приказом Росстандарта №81-ст утвержден новый ГОСТ Р 51256–2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования». Документ, который готовился по заказу Росавтодора, вступает в силу 1 июня 2018 года», - пишет газета.

Согласно стандарту, все основные виды дорожной разметки, разделяющей потоки и полосы движения (одинарная и двойная сплошная, прерывистая, комбинация прерывистой и сплошной) могут быть как белого, так и желтого цвета. До сих пор желтая маркировка применялась только для обозначения зон запрета стоянки. Синими могут стать прерывистые линии, используемые для направления движения на перекрестках.

Вводится ряд новых обозначений, которые наносятся на асфальт: знак, обозначающий станцию зарядки электромобилей, разметка типа «вафельница» (зона, в которую запрещено въезжать во время затора на перекрестке). Последняя в качестве эксперимента, отметим, уже применяется на 30 перекрестках в Москве, новым ГОСТом она будет легализована. Стандартом впервые предусмотрена стрелка, обозначающая зону разворота. В старом ГОСТе ее не было, были только стрелки поворотные.