РИАМО - 15 мар. К предстоящему чемпионату мира по футболу музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим», расположенный в подмосковной Истре, подготовит выставку об истории отечественного футбола, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор МВК «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов.

Он отметил, что «Новый Иерусалим» укрепляет сотрудничество с другими российскими и зарубежными музеями, открывая временные экспозиции. Гости «Нового Иерусалима» уже смогли познакомиться с работами Пикассо и Кустодиева. В апреле откроется выставка работ Дюрера, а к осени – творений Фаберже.

«К чемпионату мира по футболу готовим экспозицию об этом виде спорта – хотим привезти работы Александра Дейнеки. Выставка будет посвящена истории подмосковного и вообще российского футбола», - сказал Кузнецов.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Подмосковье во время мирового первенства будут функционировать футбольные базы, где расположатся сильнейшие сборные мира.

Ранее первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова сообщила, что в период проведения чемпионата мира в Подмосковье запланировано почти 100 событийных мероприятий. Они будут организованы в городах, вошедших в приоритетный региональный проект «Повышение привлекательности основных туристических территорий Московской области» – это Истра, Сергиев Посад, Хотьково, Клин, Коломна и Дмитров.

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