РИАМО - 15 мар. В начале следующей недели в Москве и Подмосковье ожидается небольшое потепление, днем температура воздуха будет около 0 градусов, сообщил РИАМО в четверг сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«В понедельник уже чуть потеплеет. Будет около минус 12 - минус 17 ночью, от минус 5 до 0 днем. Во вторник еще больше потеплеет: ночью от минус 3 до минус 8 ночью. Днем будет около 0 градусов», - сказал Цыганков.

Он добавил, что в ближайшие дни температура воздуха в Московском регионе будет немного ниже нормы.

Ранее он сообщил, что в выходные в Москве и Подмосковье ожидается похолодание, температура воздуха ночью опустится до минус 22 градусов.