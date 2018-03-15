РИАМО - 15 мар. В Москве для уборки снега вывели более 12 тысяч единиц спецтехники, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В 04:00 колонны специализированной техники выходили на сплошное прометание улично-дорожной сети и тротуаров с последующей противогололедной обработкой», - сказал Бирюков.

Он добавил, что в работах по уборке снега в Москве задействовано более 12 тысяч единиц различной техники.

«Сегодня в 10:00 и 16:00 техника вновь выйдет на сплошное прометание проезжей части и объектов дорожного хозяйства. Под особый контроль коммунальных служб взяты механизированные и ручные работы по уборке пешеходных зон, общественных пространств, подходов к станциям метро, МЦК, ТПУ, остановкам общественного транспорта, объектам социальной сферы и потребительского рынка», - добавил Бирюков.

Он отметил, что к утру в Москве уже выпало 6 сантиметров снега. В течение дня осадки продолжатся и принесут суммарно до 10 сантиметров снега.