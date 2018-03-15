РИАМО - 15 мар. В московских аэропортах «Домодедово» и «Шереметьево» утром в четверг задержали и отменили более 40 рейсов, сообщается на сайте сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса, в аэропорту «Внуково» нет задержанных и отмененных рейсов. В «Домодедове» 15 рейсов задержали, еще шесть отменили. В аэропорту «Шереметьево» задержали 20 рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.

В Москве и Подмосковье в четверг ожидаются облачная погода, интенсивный снег, температура воздуха опустится в столице до минус 4 градусов, в регионе - до 6 градусов.