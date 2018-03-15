РИАМО - 15 мар. Прощание с народным артистом СССР, советским и российским режиссером Олегом Табаковым началось в Московском художественном театре имени А.П. Чехова в центре Москвы, передает в четверг корреспондент РИАМО.

В зале театра собрались москвичи, пришедшие проститься с артистом. Свободных мест на 9:10 мск практически нет. На сцене театра установлен открытый гроб, к которому пришедшие возлагают цветы. Традиционно рядом с гробом расположены стулья для ближайших друзей и родственников, позади на черном занавесе транслируются фотографии Олега Табакова. На сцене установлено более 30 траурных венков от различных московских театров, первых лиц России и Москвы.

В числе прибывших на прощание родные, друзья и коллеги умершего, а также общественные и политические деятели, артисты театра и кино, большое количество поклонников и студентов театральных училищ.

Среди тех, кто пришел на церемонию прощания, - актер Владимир Машков, режиссер Александр Калягин, режиссер Адольф Шапиро, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актер Михаил Боярский, заслуженный артист СССР Игорь Костолевский, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, актер Андрей Бурковский, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов и другие.

Прощание с артистом будет проходить до 13:00. При входе на Камергерский переулок установлено три ряда металлических ограждений, на месте дежурят сотрудники правоохранительных органов со служебными собаками. Более 200 человек ожидают у стен театра. При входе в театр установлен экран, на котором транслируются фотографии артиста.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта в Москве на 83-м году жизни. Прощание с актером пройдет 15 марта в МХТ имени Чехова, похоронят Табакова на Новодевичьем кладбище столицы.

Олег Табаков родился в 1935 году. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. На сцене дебютировал в спектакле «Вечно живые» в 1956 году. Табаков был одним из основателей и ведущих актеров театра «Современник». За свою карьеру артист исполнил более 200 ролей. Помимо этого, он выпустил четыре актерских курса в Школе-студии МХАТ.

В 1987 году Табаков открыл театр «Табакерка». В июне 2000 года он стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года он параллельно исполнял обязанности директора театра.