РИАМО - 15 мар. В 2018 году музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре в рамках сотрудничества с зарубежными партнерами планирует открыть выставку творений Карла Фаберже, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор МВК «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов.

«Для нас очень важно, чтобы посетитель к нам возвращался. Поэтому в рамках межмузейного сотрудничества мы организуем временные экспозиции, программа которых рассчитана на постоянный диалог с посетителями. <…> Теперь каждые два месяца «Новый Иерусалим» будет запускать по одному межмузейному проекту, в том числе, при участии зарубежных музеев», - сказал Кузнецов.

Он уточнил, что к осени «Новый Иерусалим» совместно с зарубежными партнерами планирует представить посетителям творения Карла Фаберже. В апреле в сотрудничестве с Пушкинским музеем откроется выставка полотен Дюрера.

Кузнецов напомнил, что в конце прошлого года совместно с музеем имени Пушкина в «Новом Иерусалиме» представили выставку «Пабло Пикассо. Художник и книга», а в феврале при поддержке Русского музея - выставку Бориса Кустодиева «Венец земного цвета», на которой собраны работы из 13 российских музеев.

Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим», расположенный в Истре, – один из крупнейших региональных музеев. Он связан с уникальным памятником – Воскресенским Ново-Иерусалимским монастырем. Собрание музея составляет более 180 тысяч единиц хранения, коллекции отражают историческое и культурное развитие Московского региона начиная с его заселения и до наших дней.

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