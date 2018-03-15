РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 мар. Троих жителей Королева осудили за фиктивную регистрацию иностранцев, в общей сложности они зарегистрировали 22 человека, сообщил «РИАМО в Королеве» помощник прокурора города Андрей Мочалов.

Фиктивная регистрация иностранных граждан является одним из самых часто совершаемых преступлений.

«За совершение преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ Королевским городским судом и мировыми судьями Королевского судебного района осуждены трое местных жителей: Александр Махов, Юлия Объедкова, Ольга Бухова. В ходе судебных разбирательств установлено, что Махов совершил фиктивную постановку на учет шести иностранных граждан, столько же фиктивно зарегистрировала Бухова, Объедкова зарегистрировала 10 граждан», – сказал Мочалов.

Помимо этого, Объедкова также совершила преступления, предусмотренные статьей «Тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину».

За совершенные преступления гражданина Махова приговорили к 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Буховой назначили наказание в виде 1 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Объедкова приговорена к 3 годам лишения свободы.