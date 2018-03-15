РИАМО – 15 мар. Автомобили проекта «Кортеж», предназначенные для членов правительства и президента, планируется представить в августе на Московском международном автомобильном салоне, передает РИА Новости.

Проект «Кортеж» предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан и минивэн. Внедорожник будет представлен после 2020 года.

«Как ожидается, избранный глава государства приедет на церемонию уже на новой машине. Уже началась приемка машин в спецгараж и их обкатка. Глава Минпромторга Денис Мантуров говорил РИА Новости, что президентский лимузин соответствует всем нормам безопасности», - говорится в сообщении.

Члены правительства, как отметил Мантуров, могут пересесть на автомобили проекта «Кортеж» в конце этого года или начале следующего.

Посетителям салона покажут седан и минивэн. Планируется, что в продажу поступит седан, а дальше вопрос будет решаться исходя из спроса покупателей.