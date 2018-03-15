РИАМО - 15 мар. К 2019 году музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» в Истре подготовит постоянную мультимедийную экспозицию «История и культура Подмосковья», которая расскажет о регионе со времен Московского княжества и до современности, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор МВК «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов.

По его словам, в музее будет три постоянных экспозиции. В декабре 2017 года уже открылась экспозиция об истории создания Ново-Иерусалимского монастыря с уникальными экспонатами: царскими вкладами династии Романовых и личными вещами патриарха Никона.

«К 2019 году готовим огромную постоянную мультимедийную экспозицию «История и культура Подмосковья», которая развернет ретроспективу от сегодняшних дней до эпохи Московского княжества», - сказал Кузнецов.

Он добавил, что также к осени на 1 тысяче квадратных метров планируется открыть экспозицию художественной галереи.

Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим», расположенный в Истре, – один из крупнейших региональных музеев. Он связан с уникальным памятником – Воскресенским Ново-Иерусалимским монастырем. Собрание музея составляет более 180 тысяч единиц хранения, коллекции отражают историческое и культурное развитие Московского региона начиная с его заселения и до наших дней.

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