РИАМО - 15 мар. В четверг в Москве выпадет около 2-3 миллиметров осадков, что составляет около 8% от месячной нормы марта, сообщил РИАМО в четверг сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Днем еще может выпасть около 2-3 миллиметров осадков. К вечеру осадки будут уменьшаться», - сказал Цыганков.

Он добавил, что за ночь в Москве выпало 2 миллиметра осадков.

Месячная норма осадков в марте составляет 34 миллиметра.

В Москве и Подмосковье в четверг ожидаются облачная погода, интенсивный снег, температура воздуха опустится в столице до минус 4 градусов, в регионе - до 6 градусов