РИАМО - 15 мар. В Москве на сегодняшний день выпало уже 18 миллиметров осадков, что составляет 51% от месячной нормы, снег будет продолжать идти, сообщается на сайте «Метеовести».

На европейской территории России продолжаются зимние синоптические процессы. В прошедшую среду, и в течение минувшей ночи сразу два циклона засыпали снегом этот регион. Один облачный вихрь, с центром над западом Архангельской области, определял погоду в северных районах, а другой, пока находящийся над северо-востоком Украины, отметился в западных, центральных и южных областях.

«В Москву минувшая ночь по данным на 6 часов утра принесла пока 2 миллиметра осадков. Но снег будет продолжаться, и в течение дня в столице выпадет еще 5-7 миллиметров небесной влаги. Добавим, что на текущий момент в Москве уже выпало 18 миллиметров осадков, что составляет 51% от месячной нормы», - говорится в сообщении.

В такой ситуации в Ставрополье выпало до 23 миллиметров осадков, в Краснодарском крае – 11 миллиметров, в Ростовской области – 10 миллиметров и в Крыму – 8 миллиметров. Севернее, в Курской и Ярославской областях в осадкомеры метеорологов попало 7 миллиметров небесной влаги, в Московской и Костромской – 6 миллиметров, в Смоленской и Калужской – 5 миллиметров.