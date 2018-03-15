РИАМО - 15 мар. Тестовый трехколесный электромобиль класса А создали в технопарке «Калибр» в Москве, первую модель испытают уже в середине марта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Один из резидентов технопарка «Калибр» запустил тестовую сборку трехколесного электромобиля класса А. В производстве применяются только отечественные комплектующие: из них сконструированы элементы кузова, силовой агрегат, электроника, колеса, элементы шасси и изделия из пластика», - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что серийный выпуск будут осуществлять на территории технопарка. Первую модель компании «Электротранспортные технологии» испытают уже в середине марта.

«Для управления трехколесным электромобилем потребуются водительские права категорий В и В1. Электрокар сможет разгоняться до 100 километров в час, он имеет запас хода 100 километров на одном заряде и вмещает двух человек. Зарядить аккумулятор можно через обычную сеть напряжением 220 вольт, это займет от полутора до двух часов. К началу производства появится и грузовая версия — специально для курьерских служб», - говорится в сообщении.

По мнению руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексея Фурсина, разработка может стать востребованной у служб городских парков. Например, для уборки, перевозки небольших грузов, перемещения персонала. А также на обширных территориях, которые предполагают использование собственного транспорта, например, на ВДНХ или в «Лужниках».

Также использовать электромобили можно в системе каршеринга. Это одно из важных условий развития проекта. На данный момент у московского рынка недостаточно опыта эксплуатации электромобилей.

Кроме того, отсутствует развитая инфраструктура: в городе насчитывается не больше 50 зарядных станций.

В материале добавляется, что в технопарке «Калибр» в мае будут полностью собраны уже 12 машин, которые можно будет эксплуатировать круглый год и в любую погоду, что выгодно отличает российскую разработку от зарубежных аналогов. Например, в электромобиле, который выпускают в Испании, нет обогревателя, поэтому его получится использовать только в теплое время года.

«Осенью в Москве появились специальные парковочные места для электромобилей. Они расположены на центральных улицах: Красной Пресне, Остоженке, Большой Бронной, Малой Дмитровке и других. Каждая мини-парковка рассчитана на два электрокара», - говорится в сообщении.

Также владельцы электромобилей могут бесплатно оставлять машины на платных парковочных местах по всему городу. И, в Москве продолжается работа по открытию зарядных станций для электромобилей. Планируется, что к концу 2018 года их будет более 150.