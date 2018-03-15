РИАМО - 15 мар Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в поселении Новофедоровское в новой Москве, пострадавших нет, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Накануне вечером в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре в частном доме в поселении Новофедоровское.

«По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходил пожар в одноэтажном с мансардой деревянном частном доме на площади 225 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 21:10 пожар был ликвидирован», - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, сведений о пострадавших в результате происшествия не поступало.