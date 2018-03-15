РИАМО - 15 мар. Движение в сторону области затруднено на Дмитровском шоссе в Подмосковье из-за перевернувшейся фуры, говорится в Twitter-аккаунте ГКУ «Центр организации дорожного движения».

На Дмитровском шоссе в районе улицы Крылова в сторону области ДТП.

«Перевернулась фура. Для проезда осталась 1 полоса по основному ходу и дублер», - говорится в сообщении.

Как добавляется в аккаунте, движение в сторону области затруднено. Водителям рекомендуют объезжать участок.