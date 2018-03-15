РИАМО - 15 мар. Дорожная ситуация в Москве затруднена из-за сильного снега, водителям рекомендуют пересесть на общественный транспорт, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса столицы.

Гидрометцентр сообщает, что в течение дня в городе будет идти мокрый снег, местами сильный, а на дорогах образуется гололед.

«Мы заботимся о Вашей безопасности и не советуем садиться за руль сегодня утром. Помните, что на скользкой дороге и в сильный снегопад риск аварий повышается», - говорится в сообщении.

Городской транспорт полностью подготовлен к работе в плохую погоду. Метро, МЦК, наземный транспорт и электрички работают штатно, настоятельно рекомендуется воспользоваться ими, чтобы добраться до работы.