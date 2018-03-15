РИАМО - 15 мар. Близкие люди и поклонники народного артиста СССР, советского и российского режиссера Олега Табакова собираются в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в центре Москвы на церемонию прощания, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Прощание с Табаковым в МХТ имени Чехова пройдет в четверг с 09:00 до 13:00. При входе на Камергерский переулок установлено 3 ряда металлических ограждений, на месте дежурят сотрудники правоохранительных органов со служебными собаками. Порядка 200 человек ожидают у стен театра. При входе в театр установлен экран, на котором транслируются фотографии артиста.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта в Москве на 83-м году жизни. Прощание с актером пройдет в МХТ имени Чехова, похоронят Табакова на Новодевичьем кладбище столицы. Похороны артиста организует ГБУ «Ритуал».

Олег Табаков родился в 1935 году. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. На сцене дебютировал в спектакле «Вечно живые» в 1956 году. Табаков был одним из основателей и ведущих актеров театра «Современник». За свою карьеру артист исполнил более 200 ролей. Помимо этого, он выпустил четыре актерских курса в Школе-студии МХАТ. В 1987 году Табаков открыл театр «Табакерка». В июне 2000 года он стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года он параллельно исполнял обязанности директора театра.

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