РИАМО - 15 мар. Очереди в столичных поликлиниках сократились благодаря работе дежурных врачей, которые ежедневно принимают более 9 тысяч пациентов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

«Более 9 тысяч пациентов в день принимают дежурные врачи взрослых и детских поликлиник Москвы. Это свыше 14% от общего количества приемов врачей общей практики, терапевтов и педиатров», - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, большинство пациентов сегодня могут записаться на первый прием, например, к врачу общей практики, уже на следующий день. Но когда человек обращается в поликлинику с острым недомоганием, в таких случаях его может принять дежурный врач.

На сайте отмечается, что дежурные врачи для срочного приема пациентов появились в московских медучреждениях в 2015 году. Такое решение было принято по итогам краудсорсинг-проекта, во время которого москвичам предложили поделиться идеями по улучшению качества работы городских поликлиник.

Также дежурные врачи, ведущие прием, помогли разделить потоки пациентов, уменьшить количество очередей и более рационально использовать рабочее время медиков.

«Попасть на прием к дежурному врачу можно без предварительной записи, получив талон в инфомате или на стойке информации. Для этого достаточно иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Дежурные врачи выполняют аналогичные функции, что и педиатры или врачи общей практики. В среднем ежедневно в московских взрослых и детских поликлиниках пациентов принимают более 500 дежурных врачей», - говорится на сайте мэра.

Кроме того, в поликлиниках размещают табло электронной очереди к дежурному врачу, что позволяет перераспределять потоки пациентов, чтобы не создавалось очередей. До конца 2018 года электронное табло появятся во всех городских медучреждениях.