РИАМО - 15 мар. Трамваи без турникетов начнут ходить в Москве еще на 12 маршрутах, бестурникетный режим запустят с 17 марта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На бестурникетный режим с 17 марта перейдут трамваи на 12 маршрутах в центре, на востоке, юго-востоке, юге и юго-западе города. Пассажиры смогут заходить в салон через все двери и оплачивать проезд с помощью валидаторов уже в транспорте», - говорится в сообщении.

По словам генерального директора «Мосгортранса» Леонида Антонова, в Москве более 800 тысяч человек ежедневно пользуются трамваями, поэтому «Мосгортранс» постепенно запускает бестурникетную систему оплаты проезда, чтобы повысить комфорт поездок для пассажиров. 17 марта без турникетов будут работать трамваи уже на 27 из 47 московских маршрутов.

Такой режим оплаты делает посадку в транспорт более быстрой и удобной. Пассажиры экономят от пяти до 15 минут в пути, а также в бестурникетном транспорте действует усиленный контроль.

«С 1 января турникеты демонтировали на 72 маршрутах наземного транспорта. В феврале на бестурникетный режим работы перешли автобусы № 655, а в марте — автобусы № 37, 507, 607 и 724к. Кроме того, бестурникетная система оплаты проезда продолжает работать во всех трехсекционных трамваях «Витязь-М», - говорится в сообщении.

Узнать о маршрутах автобусов и трамваев без турникетов можно на сайте «Мосгортранса».