РИАМО - 15 мар. В Подмосковье зафиксировали около десяти пожаров, на их тушение привлекли больше 60 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Пожаров – семь. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 63 человека, 18 единиц техники», - говорится в сообщении.

Специалисты четыре раза реагировали на дорожно-транспортные происшествия и спасли четыре человека. На ДТП работали 16 человек и четыре единицы техники.

На водных объектах аварий не установлено.