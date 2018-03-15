РИАМО - 15 мар. В Москве и Подмосковье в четверг ожидаются облачная погода, интенсивный снег, температура воздуха опустится в столице до минус 4 градусов, в регионе - до 6 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого мощной грядой облаков, интенсивными зарядами снега и началом к сходу дня вторжения арктического холода», - говорится в сообщении.

Синоптики добавляют, что за минувшие сутки на метеостанции ВДНХ выпало 2 миллиметра осадков. Минимальная ночная температура воздуха в Москве составила 4,2 градуса, в области - до минус 7,1 градуса.

В Московском регионе днем будет облачная погода, временами снег и метель. Количество выпавших осадков составит 4-6 миллиметров, что является 15% от мартовской нормы в 34 миллиметра.

«Максимальная температура воздуха в столице минус 2 – минус 4 градуса, по области минус 1 – минус 6 градусов, вечером похолодание. Ветер северный 7-12 метров в секунду, порывистый. Относительная влажность 90%», - говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что атмосферное давление в Московском регионе вырастет до 741 миллиметров ртутного столба.