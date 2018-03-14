РИАМО - 14 мар. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям оштрафовало собственника в подмосковном городском округе Егорьевск за неухоженный земельный участок, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Ведомством проведена проверка по исполнению ранее выданного предписания в отношении ООО «ИНТЕР СИСТЕМС ТЕХНОЛОДЖИ», собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 38,85 гектара, расположенного в городском округе Егорьевск.

«Во время проверки установлено, что предписание управления в установленный срок не исполнено. Обществом не проведены обязательные мероприятия по защите земель от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Земельный участок не приведен в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства.», - говорится в сообщении.

В отношении собственника был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы дела были направлены в судебный участок №184 района «Очаково-Матвеевское» города Москвы для принятия решения. Повторно выдано предписание об устранении нарушений законодательства.

«Мировым судом ООО «ИНТЕР СИСТЕМ ТЕХНОЛОДЖИ» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 100 тысяч рублей», - уточняется в материале.