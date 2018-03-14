РИАМО - 14 мар. Кондитеры, которые будут участвовать в конкурсе «Московские мастера», приготовят традиционные десерты, за такую тему соревнований проголосовали москвичи на портале «Активный Гражданин», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Участники проекта «Активный гражданин» выбрали номинацию, в которой пройдут соревнования виртуозов-кондитеров на ежегодном конкурсе «Московские мастера». Свое мнение высказали 196 тысяч человек. 39,4% «активных граждан» проголосовали за приготовление традиционных десертов регионов России. Этот вариант выбирали в основном люди старше 35 лет», - говорится в сообщении.

В то же время 21,17% участников заинтересовал десерт, полезный для здоровья. Чаще всего за него отдавали голоса женщины.

Номинацию «Десерт чемпионов», посвященную предстоящему чемпионату мира по футболу, поддержали 15,18% участников. Этот вариант предпочитали мужчины.

Кроме того, 8,56% «активных граждан» решили, что в программу соревнований необходимо включить специальный «Волонтерский десерт», посвященный Году волонтера и добровольца в России. Такой выбор сделали в основном молодые люди до 24 лет.

«Более тысячи проголосовавших придумали собственные идеи заданий для участников конкурса. Среди них — свадебный торт, олимпийский десерт, сладости в честь 8 Марта, Нового года и даже «Активного гражданина», - заключается в сообщении.