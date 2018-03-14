РИАМО - 14 мар. В подмосковном городском округе Красногорск сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области задержали мужчину, угрожавшего ребенку расправой, говорится в сообщении пресс-службы силового ведомства.

По поступившей информации, поздней ночью в поселке Архангельское в одном из многоквартирных домов мужчина угрожал матери убить ее 10-летнего сына. К прибывшим на место происшествия сотрудникам Красногорского отдела вневедомственной охраны обратились полуодетые и напуганные мальчик с матерью.

«Они сообщили, что сожитель матери в ходе возникшего конфликта схватил кухонный нож и угрожал убить ребенка. Трагедии удалось избежать: женщина с сыном сумели выбежать на улицу. Сотрудники Росгвардии проследовали в злополучную квартиру и задержали там мужчину, которого передали прибывшей следственно-оперативной группе», - говорится в сообщении.

В отношении задержанного, ранее не судимого 39-летнего жителя Ростовской области, возбуждено уголовное дело.