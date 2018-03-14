РИАМО - 14 мар. День православной книги отметили в Москве, школьникам столицы – учащимся воскресных школ в честь праздника вручили подарочные издания, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

День православной книги был учрежден в 2009 году и приурочен ко дню издания Иваном Федоровым первой на Руси печатной книги — «Апостола». В праздновании Дня православной книги в храме Христа Спасителя приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«В День православной книги московским школьникам — ученикам общеобразовательных и воскресных школ — вручили подарочные издания», - говорится в сообщении.

Мэр поблагодарил патриарха за предложение ежегодно отмечать этот праздник.

«В последние годы возникла добрая традиция праздновать День православной книги. Этому празднику всего восемь лет. Это была ваша инициатива по созданию этого праздника. В нашей стране много праздников, но это особый, душевный, очень правильный праздник. И вы абсолютно точно сказали, что это событие в ряду многих событий развития нашей человеческой цивилизации является одним из ключевых», — подчеркнул Собянин.

Патриарх Кирилл напомнил о важности возникновения печатных книг.

«Появление книгопечатания можно сравнить с появлением интернета. Современные люди знают, как это изменило мир, как облегчился доступ к любой информации, расширились возможности людей в изучении любого вопроса. В то далекое время, во второй половине XVI века, книгопечатание сыграло точно такую же роль, потому что до этого книги писались от руки», — отметил он.

За последние годы в Москве издали около 3 миллионов экземпляров книги, подготовленной совместно с патриархией. Сейчас это издание можно найти в библиотеках и школах столицы.

«Любить книгу, работать с книгой — значит, очень серьезно работать над самим собой. Я хотел бы попросить всех вас, кто сегодня, наверное, активно пользуется интернетом, не забывать о книге. Получение информации из книги сопровождается некими усилиями. Вы читаете книгу, делаете какие-то выписки или пометки на полях — это целый процесс, который требует усилия. И чем больше усилие, тем быстрее отпечатывается в вашем сознании все то, что вы увидели, почувствовали и узнали из книги. По этой причине ни в коем случае нельзя игнорировать книгу даже в наш компьютерный век», — подчеркнул патриарх Кирилл.