РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 мар. К 2019 году в подмосковном Красногорске планируют обустроить 11 остановок общественного транспорта, их будут устанавливать в рамках реализации проекта по строительству эстакады на пересечении Ильинского и Волоколамского шоссе в горокруге, сообщил в среду начальник отдела по строительству мостов дирекции дорожного строительства Московской области Александр Терешков.

В среду в школе №19 микрорайона Павшинская пойма в Красногорске прошел муниципальный форум «Управдом». В нем приняли участие глава городского округа Красногорск Радий Хабиров, представители администрации муниципалитета, УМВД, Госадмтехнадзора, прокуратуры и других ведомств.

«Проектной документацией предусмотрено устройство 11 остановок общественного транспорта в «карманах» с установкой автобусных павильонов. Кроме того, в рамках реализации третьего пускового комплекса запланирована остановка «Павшинская пойма» на Волоколамском шоссе напротив кафе Макдоналдс», – сказал Терешков.

Он добавил, что в рамках строительства эстакады предусмотрено обустройство сети тротуаров, по которым жители Павшинской поймы смогут пешком дойти до старой части Красногорска, в частности, до ТРЦ «Июнь».