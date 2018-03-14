РИАМО - 14 мар. Власти Москвы решили пока не разрабатывать льготную ипотеку по программе реновации, это решение связано с ситуацией в экономике, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

«Пока льготную ипотеку мы не разрабатываем, потому что ставки Центробанка из года в год падают, а количество ипотечных кредитов увеличивается. За последний год доля ипотечных кредитов на рынке новостроек в Москве очень серьезно выросла. Мы разработали уже и утвердили положение о возможности дополнительной докупки квадратных метров по программе реновации», - сказал Хуснуллин.

Ранее Хуснуллин сообщал, что условия льготной ипотеки при покупке дополнительных площадей переселенцами в рамках программы реновации жилфонда Москвы могут разработать к середине 2018 года.

Всего в программу реновации в Москве вошло более 5,1 тысячи зданий. Общая площадь всех домов, включенных в программу, составляет около 16 миллионов квадратных метров, в них расположены 350 тысяч квартир и проживает 1 миллион человек. В настоящий момент утверждены 236 стартовых площадок для переселения жителей, еще 160 площадок находятся в проработке.