РИАМО - 14 мар. В подмосковной Истре по результатам прокурорской проверки погашена задолженность по заработной плате в размере более 700 тысяч рублей перед работниками муниципального предприятия «Лифт-Сервис», сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Истринская городская прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства в МУП «Лифт-Сервис». При этом была выявлена задолженность по оплате труда перед 15 работниками на общую сумму свыше 700 тысяч рублей. Прокуратура возбудила в отношении генерального директора предприятия дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) и внесла руководителю МУП «Лифт-Сервис» представление об устранении нарушений закона.

«В настоящее время акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, задолженность по зарплате погашена», - отмечается в сообщении.