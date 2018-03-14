РИАМО - 14 мар. Студенты подмосковного колледжа стали первыми на «Сибирском марафоне» по танцевальному спорту, они победили в двух категориях, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Студенты Губернского колледжа Куликов Олег и Кривощекова Полина стали абсолютными победителями в двух категориях: RS взрослые + молодежь стандарт открытый класс и RS взрослые + молодежь латина открытый класс. Поздравляем Полину и Олега, а также их наставников, желаем новых побед!» - говорится в сообщении.

Турнир по танцевальному спорту «Сибирский марафон» прошел в Новосибирске.