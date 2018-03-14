РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 мар. Более 5 тысяч окон с повышенной шумоизоляцией планируют установить в домах, выходящих на строящуюся эстакаду на пересечении Ильинского и Волоколамского шоссе в Красногорске, сообщил в среду начальник отдела по строительству мостов дирекции дорожного строительства Московской области Александр Терешков.

В среду прошел муниципальный форум «Управдом», который был посвящен проблемным вопросам микрорайона Павшинская пойма Красногорска. В нем приняли участие глава городского округа Красногорск Радий Хабиров, представители администрации муниципалитета, УМВД, Госадмтехнадзора, прокуратуры и других ведомств.

«Установка окон с повышенной шумоизоляцией предусмотрена на фасадах домов по адресам: Павшинский бульвар, дома №№1 и 4, Ильинский бульвар, дом №2А, улица Зверева, дома №№2, 4, 6, 8, Подмосковный бульвар, дом №1 и в других, обращенных к транспортной развязке», – пояснил Терешков.

Он отметил, что в штабе строительства можно уточнить, попадает ли конкретная квартира в программу. Штаб расположен напротив ТЦ «Красногорск плаза» на Ильинском шоссе.