РИАМО - 15 мар. Прощание с народным артистом СССР Олегом Табаковым пройдет в четверг в Московском художественном театре имени Чехова.

Прощание будет проходить в театре с 09:00 до 13:00. Похоронят артиста в тот же день на Новодевичьем кладбище столицы. Семья Табакова выбрала участок рядом с захоронением еще одного великого артиста Владимира Зельдина, в одном ряду с Ильей Глазуновым и Леонидом Броневым

Олег Табаков скончался 12 марта в Москве на 83-м году жизни.

Артист родился в 1935 году. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. На сцене дебютировал в спектакле «Вечно живые» в 1956 году. Табаков был одним из основателей и ведущих актеров театра «Современник». За свою карьеру артист исполнил более 200 ролей. Помимо этого, он выпустил четыре актерских курса в Школе-студии МХАТ.

В 1987 году Табаков открыл театр «Табакерка». В июне 2000 года он стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года он параллельно исполнял обязанности директора театра.