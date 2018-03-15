РИАМО - 15 мар. Итоги работы министерства физической культуры и спорта Московской области за последние пять лет подведут в подмосковном Красногорске в четверг, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Пятнадцатого марта в доме правительства Московской области состоится расширенное заседание коллегии министерства физической культуры и спорта Московской области. В рамках мероприятия участники проанализируют последние пять лет работы ведомства», - говорится в сообщении.

С докладом о том, что уже сделано и что еще предстоит сделать для развития спорта в регионе, выступит министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В своем выступлении глава ведомства коснется развития инфраструктуры, строительства новых комплексов для занятий физкультурой, направлений массового и спорта высших достижений. Отдельным пунктом программы станет обсуждение планов на 2018-2019 годы, которое пройдет в формате панельной дискуссии. В ней примут участие представители бизнеса, спортивные функционеры, профессиональные спортсмены и руководители спортивных объектов.

«В рамках расширенного заседания коллегии состоится церемония награждения победителей и призеров XXIII Сурдлимпийских летних игр 2017 года в Турции и XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в Пхенчхане», - добавляется в сообщении.