РИАМО - 14 мар. В подмосковном Ногинске на месте происшествия, где предположительно от отравления угарным газом погибли шесть человек, работают все службы, там же находится и глава района Игорь Красавин, говорится в сообщении пресс-службы администрации Ногинского района.

В среду в дежурную службу Ногинска поступила информация о том, что в доме на улице Центральной люди из квартиры 6 не выходят несколько дней. Во время проверки сообщения дверь квартиры вскрыли, в ней были обнаружены тела четверых человек, среди которых были дети. Позже, после обследования квартиры этажом выше, сотрудники полиции обнаружили тела еще двоих погибших. Предварительная версия - отравление угарным газом. Ведется следствие.

«Глава района и все службы работают на месте происшествия», - отмечается в сообщении.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил по данному факту уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ).