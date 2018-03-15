РИАМО - 15 мар. Управление Росреестра по Московской области в четверг проведет горячую линию по оспариванию результатов кадастровой оценки недвижимости, в ходе которой специалисты расскажут об особенностях внесудебного оспаривания кадастровой стоимости объектов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Управление Росреестра по Московской области 15 марта 2018 года проведет горячую телефонную линию для разъяснения порядка оспаривания результатов кадастровой оценки объектов недвижимости. Горячая линия пройдет с 10:00 до 12:00. Телефон горячей линии – (499)148-9270», - отмечается в сообщении.

Кадастровая стоимость объектов является базой для начисления налога на имущество. Если, по мнению собственника, кадастровая стоимость завышена, ее можно оспорить во внесудебном порядке на заседании комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, созданной при управлении Росреестра.

В ходе горячей телефонной линии у собственников подмосковной недвижимости есть возможность получить подробные ответы на вопросы о том, как правильно подготовить заявление и пакет документов для рассмотрения на комиссии, о подготовке коллективных обращений от имени нескольких собственников из одного населенного пункта или садоводческого товарищества и других особенностях внесудебного оспаривания кадастровой стоимости объектов.