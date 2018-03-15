РИАМО - 15 мар. Порядка 1,5 тысячи сотрудников служб безопасности, полиции и Росгвардии обеспечат общественный порядок на футбольном матче между командами «Локомотив» (Москва) – «Атлетико» (Мадрид), который состоится в Москве в четверг, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

В Москве на стадионе «РЖД Арена» в четверг состоится матч 1/8 финала Лиги Европы между командами «Локомотив» (Москва) – «Атлетико» (Мадрид).

«Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионе и прилегающей к нему территории задействуют наряд численностью порядка 1,5 тысяч человек, из них: сотрудников полиции и Росгвардии – более 900, работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб – свыше 400 человек», - отмечается в сообщении.

Также в рамках обеспечения безопасности и общественного порядка стадион и прилегающую территорию обследуют кинологи со служебными собаками.

На нарушителей могут быть составлены протоколы об административном правонарушении, в том числе и по статье 20.31 КоАП РФ, на основании которой для болельщиков-нарушителей может быть вынесен запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований, напоминается в материале.