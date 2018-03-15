РИАМО - 15 мар. В четверг в 16:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция председателя Избирательной комиссии Московской области Ирины Коноваловой.
В ходе встречи Ирина Анатольевна подробно расскажет о готовности комиссии к выборам президента:
- какое количество граждан проголосовали досрочно?
- сколько будет задействовано наблюдателей, журналистов, будут ли иностранные наблюдатели?
- как будет проходить голосование для лиц с ОВЗ? Сколько граждан могут проголосовать на дому?
- как будет вовлечена молодежь?
- будут ли дарить подарки впервые голосующим?
- провели ли проверку мест, где размещаются избирательные участки?
Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. Полежаевская).
Аккредитация: +7 (968) 766-21-18
Почта: ma.dmitrieva@riamo.ru
Контактное лицо – Мария Дмитриева
Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.
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