РИАМО - 15 мар. В четверг в 16:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция председателя Избирательной комиссии Московской области Ирины Коноваловой.

В ходе встречи Ирина Анатольевна подробно расскажет о готовности комиссии к выборам президента:

- какое количество граждан проголосовали досрочно?

- сколько будет задействовано наблюдателей, журналистов, будут ли иностранные наблюдатели?

- как будет проходить голосование для лиц с ОВЗ? Сколько граждан могут проголосовать на дому?

- как будет вовлечена молодежь?

- будут ли дарить подарки впервые голосующим?

- провели ли проверку мест, где размещаются избирательные участки?

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. Полежаевская).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18

Почта: ma.dmitrieva@riamo.ru

Контактное лицо – Мария Дмитриева

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.