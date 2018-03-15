РИАМО - 15 мар. В четверг в 15:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция, посвященная международному мотопробегу «Славянский Мир - 2018».

В мероприятии примут участие:

- Евгений Строгов, заместитель председателя Общественной организации «Русские Мотоциклисты», член Всероссийского мотоклуба «Ночные волки»,

- Андрей Сапунов, священник храма Живоначальной Троицы (Москва),

- Яна Гальченко, заместитель директора Паломнического центра Московского Патриархата,

- Павел Веткин, представитель Фонда поддержки и развития патриотического мотодвижения «Дороги Победы», член Всероссийского мотоклуба «Ночные волки».

Мотопробег «Славянский Мир 2018» пройдет по странам Восточной Европы. Маршрут: Россия – Беларусь – Польша – Словакия – Венгрия – Сербия — Республика Сербская — Черногория — Албания – Македония – Болгария – Сербия – Хорватия – Словения – Словакия – Польша - Беларусь — Россия.

Мотопробег проводится более 10 лет с целью единения славянских народов, развития сотрудничества между славянскими народами, популяризации русской и славянской культуры и истории, распространения христианских ценностей славянского мира. В ходе пресс-конференции будет рассказано о датах проведения мотопробега, программе мотопробега, городах следования.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. Полежаевская).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18

Почта: ma.dmitrieva@riamo.ru

Контактное лицо – Мария Дмитриева

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