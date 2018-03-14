РИАМО - 14 мар. В Ногинском районе Подмосковья на транспортно-логистическом терминале «Восточный» приняли первый контейнерный поезд, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Сегодня в Подмосковье на транспортно-логистическом терминале «Восточный» состоялся пуск первой очереди контейнерного терминала и принятие первого грузового поезда по маршруту: станция «Гайдамак» Дальневосточной железной дороги - станция «Электроугли» Московской железной дороги», - говорится в сообщении.

В состав поезда входило 95 контейнеров с товарами народного потребления, бытовая и промышленная техника, строительные и отделочные материалы, предназначенные для грузополучателей Московского региона.

Данный инвестиционный проект реализуется на территории Ногинского района с 2016 года с целью предоставления качественного логистического сервиса российским экспортерам, импортерам, экспедиторам и грузовладельцам. Кроме того, реализация проекта позволит создать не менее 500 новых рабочих мест, а также обеспечит поступление налогов в бюджеты различного уровня.

«Комплекс включает в себя: современный контейнерный терминал с двумя площадками, парк погрузо-разгрузочной техники, административно-хозяйственный и офисный комплекс, складские сооружения общей площадью 300 тысяч квадратных метров», - уточняется в материале.

Первое принятие грузовых контейнеров стало стартом для регулярных маршрутов, соединяющих Азиатско-Тихоокеанский регион, дальневосточные порты и сухопутные железнодорожные пограничные переходы с железнодорожной станцией «Электроугли» в Подмосковье.

К августу 2018 года терминал запустит вторую очередь. Окончательное строительство терминала завершится в 2020 году. К этому времени терминал сможет принимать 10-12 полносоставных контейнерных поездов в сутки, что сегодня не имеет прецедента в России.