РИАМО – 14 мар. Кандидата в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Ксению Собчак довели до слез на предвыборных дебатах на телеканале «Россия 1», сообщает в среду Газета.ru.

После обращения к избирателям Собчак рассказала, что другие кандидаты постоянно перебивают ее. Она также попросила ведущего дебатов Владимира Соловьева возместить ей потраченное из-за перебиваний время.

«Затем, после обращения кандидата от «Коммунистов России» Максима Сурайкина, Собчак заплакала и заявила, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский не только перебивает ее, но и оскорбляет, а Соловьев «позволяет этому случиться», - говорится в сообщении.

Кандидат от «Яблока» Григорий Явлинский в ходе своего обращения призвал не превращать дискуссию с Собчак в травлю.

«Я считаю, что это безобразие, коллективная травля одного кандидата, доведение женщины до слез», — отметил Соловьев, завершая эфир.

Ранее на сайте издания сообщалось, что ЦИК пожаловался в Генпрокуратуру из-за брани на предвыборных дебатах.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.

В избирательной гонке участвуют Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»). На данный момент регистрация всех кандидатов завершена.

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