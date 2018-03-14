РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мар. Жители поселка Малаховка городского округа Люберцы выложили в сеть видео, на котором видно, что из-под крана течет вода цвета молочного шоколада.

«Коричневая вода из-под крана шла 13 марта с 13:00 и до конца дня в домах №№3, 6/1,6/2 в Безымянном тупике поселка Малаховка Люберец», – сообщается в группе «Мои Люберцы» в Instagram.

По словам диспетчера Малаховского участка «Люберецкого водоканала», днем 13 марта на врезке в частном колодце произошла авария.

«Эта улица тупиковая, ведет к реке Пехорке, на ней все дома частные. А жители не всегда следят за трубами, поэтому такие аварии случаются часто», – сказала диспетчер.

Она добавила, что на время устранения аварии отключили воду. После окончания работ воду вернули. По словам диспетчера, после включения водоснабжения могли быть перебои, и в том числе, из крана могла пойти коричневая вода.