РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мар. Финал конкурса «Миссис Люберцы» пройдет в бутик-отеле «Silky Way» поселения Октябрьский подмосковных Люберец в четверг.

Ведущей конкурса выступит Жанна Гагарина. Будут присутствовать звездные гости: певица Оксана Почепа (Акула), певица Юлия Берг (BergU) и вокалист группы Casual Алексей Яшин. Билеты можно будет заказать по телефонам: 8(495)225-20-02, 8(967)123-68-78.

Региональный конкурс «Миссис Люберцы» – это отборочный тур среди жительниц Люберец, Дзержинского, Котельников и Лыткарина. Победительница представит городской округ Люберцы на всероссийском конкурсе Mrs World Russia летом 2018 года в Краснодаре.