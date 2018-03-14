РИАМО - 14 мар. Сотрудники полиции задержали в Москве ранее судимого мужчину, подозреваемого в попытке мошенничества, сообщается на сайте столичного главка МВД России.

В ОМВД России по району Проспект Вернадского обратилась 43-летняя приезжая из ближнего зарубежья. Она сообщила, что неизвестный мужчина на проспекте Вернадского предложил ей приобрести пять якобы царских серебряных монет XVIII – начала XX веков. Но, после того, как женщина внимательно рассмотрела монеты, у нее возникли сомнения в их подлинности, и она обратилась в полицию.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Проспект Вернадского задержали подозреваемого - 58-летнего ранее судимого приезжего», - говорится в сообщении.

У него изъято 15 монет. Исследованием установлено, что все они являются современными китайскими подделками, изготовленными из медно-никелевого сплава.

Следственным отделением ОМВД России по району Проспект Вернадского возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.