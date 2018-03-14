РИАМО - 14 мар. Экстренное предупреждение о сильных порывах ветра, снеге, метели и гололедице в Москве и Подмосковье продлили до вечера 15 марта, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«По информации ФГБУ «Центральное УГМС», в течение суток 15 марта в Москве и Московской области ожидается сильный снег, утром мокрый снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, днем метель при ветре порывами до 15 метров в секунду. К вечеру понижение температуры воздуха до минус 7-10 градусов, сильная гололедица», — говорится в сообщении.

При непогоде возможны местами повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждения автотранспорта, значительное ухудшение видимости, снежные заносы на автотрассах и так далее.

Водителям рекомендовали при неблагоприятных погодных условиях снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди едущих транспортных средств. Автомобилистов также призвали избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений.

Пешеходам рекомендовали обозначать себя светоотражающими элементами.

Ранее ГУ МЧС России по столице предупреждало жителей Московского региона о мокром снеге, сильных порывах ветра и гололеде в среду и с сохранением в ночь на 15 марта.