РИАМО - 14 мар. Жителей и организации Подмосковья предупредили о том, что в Калужской области выявили оборот фальсифицированной детской молочной продукции, эти сведения должны предотвратить возможность поступления фальсификата в детсады и школы Московской области, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по региону.

«Управление Роспотребнадзора по Московской области направляет для сведения и принятия мер письмо <…> об отсутствии предприятия ООО «Белга», производящего фальсифицированную молочную продукцию», — говорится в сообщении.

Ранее в управление Роспотребнадзора по Калужской области поступала информация о выявлении фальсифицированной продукции производства ООО «Белга», которое находилось по адресу: Калуга, село Новождамирово, улица Дорожная, 6. Ведомство установило, что по данному адресу нет такого предприятия.

Управление Роспотребнадзора по Калужской области направило обращение о принудительной ликвидации юридического лица.

В связи с этим жителей и организации Подмосковья предупреждают о данной фальсифицированной продукции, чтобы она не поступила в детские сады и школы Московской области.