РИАМО (КОРОЛЕВ) – 15 мар. Проверка системы оповещения населения с включением электросирен пройдет в подмосковном Королеве в четверг с 12:00 до 13:00, говорится в аккаунте городской администрации в Instagram.

«Пятнадцатого марта с 12:00 до 13:00 планируется проведение технической проверки Королевского городского звена региональной системы оповещения населения с включением электросирен», – говорится в сообщении.

Испытания системы экстренного оповещения населения проходят в Московской области регулярно. По звуковому сигналу сирены «Внимание всем!» необходимо включить радиотрансляционные приемники, радиоприемники (частота эфирного вещания 91,7 МГц), телевизоры, настроенные на областное (городское) вещание, для просмотра и прослушивания передаваемых экстренных сообщений.