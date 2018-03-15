РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 мар. В центре занятости населения Подольска в четверг состоится ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках мероприятия жители с ограниченными возможностями здоровья, а также пенсионного и предпенсионного возраста смогут встретиться с работодателями, ознакомиться с предложенными вакансиями и условиями труда, а также посетить мастер-класс о технологии поиска работы на современном рынке труда.

Мероприятие начнется в 10:00, а в 11:00 в кабинете №207 состоится мастер-класс. Помимо этого, в рамках программы все желающие смогут научиться грамотно составлять резюме, а также получат возможность задать все интересующие вопросы профессионалам. Ярмарка вакансий будет проходить по адресу: Февральская улица, дом №2А.