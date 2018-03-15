РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 мар. Историко-мемориальный музей-заповедник «Подолье» в четверг и пятницу проведет межрегиональные научные чтения, посвященные археологии и истории Подольского края, сообщается на сайте администрации городского округа Подольск.

«В течение последних нескольких лет в результате научных исследований были получены новые интересные данные по заселению и освоению южного Подмосковья славянскими племенами, хозяйству и культуре сельского населения региона в позднем средневековье, а также истории Подольска. Историко-мемориальный музей-заповедник «Подолье» и центр археологических исследований «Куликово поле» 15 и 16 марта в Подольске проведут II межрегиональные научные чтения «Археология и история Подольского края», в ходе которых участники смогут узнать много нового», – говорится в сообщении.

В ходе чтений затронут темы о значимых событиях военной истории России, непосредственно связанных с Подольской землей: Молодинской битве, Тарутинском сражении, обороны Москвы 1941 года, а также о деятельности подольского купечества и промышленном развитии города.

Помимо этого, гости смогут узнать о новых направлениях исследования добычи белого камня в бассейне реки Пахры. Чтения пройдут по адресу: проспект Ленина, дом №47.