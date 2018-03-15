РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мар. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона Люберец в четверг проведут тактические учения на избирательном участке в школе №55 поселка Красково по адресу: улица Федянина, дом №16.

Учения пройдут совместно с правоохранительными органами и избирательной комиссией с привлечением сил и средств гарнизона по повышенному рангу пожара.

В работе будет задействован полностью весь резерв личного состава. На всех объектах проведения выборов, а их всего 96 по всем муниципальным образованиям, включая Люберцы, Дзержинский, Котельники, Лыткарино будет дежурить личный состав и обеспечивать пожарную безопасность в день проведения выборов президента РФ.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на 6-летний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.