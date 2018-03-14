РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мар. Новый инвестор-застройщик планирует ввести в эксплуатацию проблемные дома в поселке Быково Подольска до конца апреля 2018 года, сообщил в среду глава Подольска Николай Пестов во время подведения итогов социально-экономического развития Подольска за 2017 год.

В Подольске в Концертном зале администрации в среду состоялось традиционное ежегодное собрание городского актива, на котором подвели итоги социально-экономического развития Подольска за 2017 год и определили задачи на 2018 год. На собрании присутствовали почетные граждане, руководители и сотрудники предприятий, общественных организаций, СМИ. Отчетное собрание посетила заместитель председателя правительства Подмосковья Эльмира Хаймурзина. В своем отчете Пестов отметил, что на территории Подольска есть объекты, застройщики которых не выполнили взятые на себя обязательства по строительству жилья и передаче в установленной договором срок прав собственности.

«Во исполнение мероприятий дорожной карты по решению вопросов о завершении строительства жилых домов (№№1, 2, 3, 4, 6 на улице Спортивная и дома №8 на улице Московская – ред.) в Быково привлеченной подрядной организацией ООО «Строймонтажсервис» завершены работы по отделке мест общего пользования и благоустройству территории. В I квартале 2018 года инвестор-застройщик планирует обратиться в министерство строительного комплекса Московской области за разрешением на ввод в эксплуатацию домов на улице Спортивная», – сказал Пестов.

По его словам, инвестор-застройщик подал заявление в Госстройнадзор в целях проведения итоговой проверки объектов строительства. Ведутся работы по завершению устранения полученных замечаний. Планируемая передача квартир участникам долевого строительства – III квартал 2018 года.

Для решения вопроса дальнейшего развития застроенной территории разработана новая концепция застройки территории поселка Быково, которая представлена на рассмотрение Минстроя Подмосковья. После ее утверждения планируется сделать корректировку проекта планировки территории для размещения дополнительных объектов жилого назначения, без которых невозможно достроить существующие дома и переселить граждан из ветхого фонда. Также в Быково разместят ФОК.

Арбитражный суд Подмосковья признал банкротом прежнего застройщика проблемных домов ЗАО «Подольский домостроительный комбинат».