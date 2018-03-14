РИАМО - 14 мар. Российское военно-историческое общество и Госадмтехнадзор Московской области обеспечат благоустройство памятников в рамках заключенного соглашения, сообщила в среду глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.

«Госадмтехнадзор Московской области заключил соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с региональным отделением общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в сфере надзора за состоянием мемориальных комплексов Подмосковья», - сказала Витушева.

По ее словам, было подписано соглашение для взаимодействия в целях сохранения военно-исторической памяти, повышения эффективности мероприятий по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства мемориалов, памятников и отдельных захоронений, предотвращения административных правонарушений в указанной сфере.

В регионе расположены сотни исторических памятников, военных мемориалов, архитектурных комплексов для патриотического воспитания, которые нуждаются в постоянной заботе и охране. С этой целью Госадмтехнадзор проводит специальную операцию «Мемориал» с привлечением внештатных инспекторов, волонтёров, по итогам которой ответственные лица привлекаются к устранению обнаруженных нарушений.